Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldı. Çalışmalar sırasında şüpheli görülen bir araç durdurularak arama gerçekleştirildi.

İlk aramada, uyuşturucu madde ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araç içerisindeki şüpheli O.F. ve M.Ö. gözaltına alınırken, İl Emniyet Müdürlüğüne çekilen araçta dedektör köpeği "Alex" ile araçta arama yapıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Alex, teyp bölümüne tepki verdi

Yapılan aramada Alex, oto teyp bölümüne tepki verdi. Ardından teybin arkasına bakıldığına 106 gram uyuşturucu maddesi daha ele geçirildi.

Şüpheliler O.F. ve M.Ö. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alınmasının ardından "Uyuşturucu madde ticareti yapmak"tan adliyeye sevk edildi.