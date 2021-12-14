Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tanınmış gübre markalarının ambalajlarını taklit ederek piyasaya sahte gübre sattığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir depoya baskın düzenleyen ekipler, 61 ton 810 kilo sahte gübre, 3 bin 550 sahte barkod, 5 bin 230 bilinen markalara ait boş çuval ele geçirdi.

Piyasa değeri 2 milyon lira

Ele geçirilen sahte gübrelerin piyasa değerinin 2 milyon lirayı bulduğu öğrenildi.

Düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.