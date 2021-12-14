Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçenin kalkınmasına katkı sunacak Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi (OSB) hakkındaki son bilgileri paylaştı. Coşar, Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluşunda olduğu gibi altyapı hizmetlerini sağlamak için de 3 ay kadar bir sürede projelerin tamamlanarak ihaleye çıktığını duyurdu.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Coşar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Yola çıktığımız ilk günden bugüne, ilçemizin kalkınmasına ve gelişimine ivme kazandıracak, ticaretten yatırımlara, üretimden istihdama uzanan çok geniş bir alanda büyük katkılar sunacak Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgemiz için hep daha iyisini planlayarak durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Organize Sanayi Bölgesi alanımızda tamamlamış olduğumuz ve kullanıma hazır hale getirdiğimiz doğal gaz altyapı çalışmalarını takiben altyapı hizmetlerini sağlamak için yaklaşık 3 ay gibi rekor bir sürede projelerini tamamladığımız 'yol, atık su, yağmur suyu, içme suyu ve Telekom' altyapı yapım işinin ihalesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından 27 Aralık saat 10.30’da bakanlığımızda yapılacak olup resmi ve yerel gazetelerde ilanı yayımlanmıştır. Söz konusu yapım işi ihalesinin gerçekleşmesi ve yer tesliminin yapılmasının ardından yapılacak olan altyapı çalışmaları sayesinde bölgemizi yatırımcı firmaların kullanımına hazır hale getirmiş olacağız. Bu sürecin hızlandırılmasında yanımızda olan, bugüne kadar vermiş olduğu desteklerden ötürü Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendi’ye teşekkürlerimi sunuyorum."