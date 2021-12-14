The Hindu'da yer alan habere göre, Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal, ülkesinin "dünyayı daha güvenli bir yer" haline getirmek için uygun fiyatlara aşı üretmeyi ve ihraç etmeyi planladığını söyleyerek, "Gelecek yıl 5 milyar doz aşı üretmeye çalışacağız." dedi.

Hindistan'da 945 milyonluk yetişkin nüfusun yüzde 80'den fazlası ilk aşıyı, yüzde 50'si de her iki aşıyı olurken, yerel ve küresel talepleri karşılamak için günde yarım milyon doz üretiliyor.