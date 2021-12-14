Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 16:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan gelecek yıl 5 milyar doz koronavirüs aşısı ihraç edecek
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Hindistan gelecek yıl 5 milyar doz koronavirüs aşısı üretmeyi ve ihraç etmeyi planlıyor.
The Hindu'da yer alan habere göre, Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal, ülkesinin "dünyayı daha güvenli bir yer" haline getirmek için uygun fiyatlara aşı üretmeyi ve ihraç etmeyi planladığını söyleyerek, "Gelecek yıl 5 milyar doz aşı üretmeye çalışacağız." dedi.
Hindistan'da 945 milyonluk yetişkin nüfusun yüzde 80'den fazlası ilk aşıyı, yüzde 50'si de her iki aşıyı olurken, yerel ve küresel talepleri karşılamak için günde yarım milyon doz üretiliyor.
Etiketler: Hindistan Koronavirüs
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