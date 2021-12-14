Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’in talimatıyla Sultandağı ilçesinde hayata geçirilen proje ile Selçuklu eserlerinin ayağı kaldırılması planlanıyor. Proje kapsamında ilçede bulunan Sahipata Kervansarayı, Çifte Hamam, Laleli Çeşmesi ve Çarşı Camii çevresinin tarihi dokusuna uygun olarak düzenlenmesi hedefleniyor.

[Fotoğraf: İHA]

Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Çiçek, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Sultandağı, tarihteki o görkemli günlerine geri dönüyor. Sultandağı'nda Valiliğimiz himayesinde yürütülen tarihin yeniden canlandırıldığı büyük projeye çok inanıyorum. Tarih turizmini kiraz bahçelerinin o eşsiz güzelliği ile bütünleştireceğiz. Baharda herkes Sultandağı'na gelecek” ifadelerini kullandı.