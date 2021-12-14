Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 17:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir’de jandarmadan tarihi eser operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde tarihi eser operasyonunda yakalanan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu bir zanlının evine operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 217 sikke, tarihi eser niteliğinde 9 obje, tabanca, av tüfeği ve dedektör ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
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