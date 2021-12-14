Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 17:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Otomobil su kanalına düştü: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Çorum’da havanın yağışlı olması sonucu kontrolden çıkan otomobil, su kanalına düştü. Kazada, otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, yanında bulunan yolcu yaralandı.
Çorum’da Medet Karabacak yönetimindeki otomobil, yol üzerinde bulunan polis kontrol noktası yakınlarında, havanın yağışlı ve yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedince su kanalına düştü.
Kazada sürücü Medet Karabacak ve yanında bulunan Şeriban Karabacak yaralandı. Yaralıları sıkıştıkları araçtan itfaiye ekipleri çıkardı.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Otomobil sürücüsü Medet Karabacak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Çorum İtfaiye Trafik Kazası
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