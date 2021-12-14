Çorum’da Medet Karabacak yönetimindeki otomobil, yol üzerinde bulunan polis kontrol noktası yakınlarında, havanın yağışlı ve yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedince su kanalına düştü.

Kazada sürücü Medet Karabacak ve yanında bulunan Şeriban Karabacak yaralandı. Yaralıları sıkıştıkları araçtan itfaiye ekipleri çıkardı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsü Medet Karabacak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.