Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 01:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı.
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hakkında 50 farklı dosyadan yakalama kararı ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ö'nün yakalanması için operasyon düzenlendi.
Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan İ.Ö. işlemlerin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Etiketler: Trabzon Emniyet Genel Müdürlüğü Polis
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