Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hakkında 50 farklı dosyadan yakalama kararı ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ö'nün yakalanması için operasyon düzenlendi.

Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan İ.Ö. işlemlerin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.