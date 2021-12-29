Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya durgun başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda gol bulmayı başaramadı.

İkinci yarıya değişikliklerle başlayan Fenerbahçe, yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve mücadelenin normal süresi 0-0 sona erdi.

Uzatma bölümlerine geçilen müsabakanın 94. dakikasında Valencia ile penaltıdan golü bulan Fenerbahçe, 1-0 öne geçti. Baskılı oyuna devam eden sarı-lacivertliler, 99. dakikada Bright Osayi-Samuel'in golüyle farkı 2'ye çıkardı ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Taraftar, takımı protesto etti

Fenerbahçeli taraftarlar, ilk yarı sonunda bekledikleri futbolu sergileyemeyen takımlarını protesto etti.

Afjet Afyonspor karşısında ilk yarı gol atamayan sarı-lacivertli futbolcuları son bölüme doğru alkışlarla protesto eden taraftarlar, soyunma odasına giderken ise takımlarını ıslıkladı ve yuhaladı.

Devrede 3 değişiklik

Fenerbahçe'de teknik sorumlu Zeki Murat Göle, ilk yarıda skoru bulamayınca devre arasında takımına müdahale etti.

İkinci yarıya 3 değişiklikle çıkan sarı-lacivertlilerde Max Meyer'in yerine Miha Zajc, Burak Kapacak'ın yerine Mert Hakan Yandaş ve Diego Rossi'nin yerine İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu.

Burak Kapacak beklentileri karşılayamadı

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Burak Kapacak, ilk maçında beklentileri karşılayamadı.

Sarı-lacivertlilere sezon başında transfer olan ve bu mücadeleye kadar hiç forma şansı bulamayan Burak, 45 dakika sahada kalabildi.

Fenerbahçeli taraftarların sezon başından beri performansını merak ettiği 22 yaşındaki oyuncu, oyunda kaldığı sürede beklentilere cevap veremedi.

Yönetim istifaya davet edildi

Fenerbahçeli taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti.

Maçın son bölümünde başkan Ali Koç aleyhine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, daha sonra "Yönetim istifa" şeklinde tempo tuttu.