Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 16:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yabancı uyruklu 7 DEAŞ şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, haklarında geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde Suriye'de faaliyet yürüttükleri bilgisi edinilen Suriye ve Irak uyruklu 8 şüpheliye yönelik soruşturma başlatıldı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün 7 şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.
Sını dışı edilecekler
Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Firari şüphelinin yakalanması için çalışma yürütülüyor.
Etiketler: Bursa DEAŞ Terör Örgütü
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