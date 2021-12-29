Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 15:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Minibüsün altında kalarak ağır yaralandı
[Fotoğraf: İHA]
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan bir kişi kavşaktan dönüş yapan yolcu minibüsün altında kalarak ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, ilçe girişinde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 36 yaşındaki Nevin K., minibüs terminaline dönüş yapmaya çalışan F. U. hakimiyetindeki minibüsün altında kaldı.
Minibüsün çarpması sonucu aracın altında kalan kadının yardımına minibüsteki yolcular ve çevredeki vatandaşlar koştu.
Durumun 112 ekiplerine bildirilmesi üzerine minibüsün altından çıkarılan kadın, ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, minibüs şoförü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası Zonguldak
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