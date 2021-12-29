Çankırı'da, Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uygulaması kapsamında 36 iş yeri denetlendi, yol kontrolü ve devriye yapıldı.

Yapılan yol kontrolü sırasında silahlı terör örgütü FETÖ/PYD'ye üye olma suçundan A.E., uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma suçundan İ.N. ve uyuşturucu madde bulundurma suçundan aranan O.Ç. yakalandı.

Yapılan 13 ev ve iş yerindeki aramada, 5 kilo 668 uyuşturucu, hassas terazi, kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, tabanca fişeği, 11 sentetik uyuşturucu hap, 100,7 litre kaçak içki ile 1122 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.Ç, A.A. ve A.A. gözaltına alındı.