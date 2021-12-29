İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 20-26 Aralık arasında kent genelinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, drift, makas atmak, abartı egzoz kullanmak, alkollü araç kullanmak, emniyet kemeri takmamak, hız ihlali, seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, korsan taşımacılık, fazla yolcu taşımak, yasak park, kırmızı ışık ihlali ve Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddeleri gereğince toplam 16 bin 865 sürücüye cezai işlem uygulandı.