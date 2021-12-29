Halk sağlığını olumsuz etkileyen ve ölümlere neden olan kaçak içki ile mücadele çalışmaları kapsamında jandarma ekipleri, il merkezinde kaçak ve sahte alkollü içki imal edilerek piyasaya sürdüğü tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda şüpheli şahısa ait eve yapılan aramada 123 şişe 70 cl kaçak ve sahte bandrollü sahte içki ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen sahte alkollü içki şişelerine el koyan jandarma ekipleri gözaltına aldığı şüpheli şahıs hakkında ise adli soruşturma başlattığı bildirildi.