Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çocuk mezarı lahiti ele geçirildi.

Şüphelilerin buldukları lahiti sosyal medya üzerinden satmaya çalıştıkları iddia edildi.

Operasyonda yakalanan 5 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.