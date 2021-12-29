Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 17:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sosyal medyadan "lahit" satmaya çalıştılar
[Fotoğraf: İHA]
Çorum'da yaptıkları kaçak kazıda buldukları Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çocuk mezarı lahitini sosyal medya üzerinden satmaya çalışan 5 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çocuk mezarı lahiti ele geçirildi.
Şüphelilerin buldukları lahiti sosyal medya üzerinden satmaya çalıştıkları iddia edildi.
Operasyonda yakalanan 5 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Kaçak Kazı Roma Dönemi
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