Parçalı Bulutlu 15ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 15.05.2024 09:58

Trabzon yaylaları mayısta beyaza büründü

Trabzon'un yüksek kesimleri, etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü.

Trabzon yaylaları mayısta beyaza büründü

Kentte hava sıcaklığının düştüğü son günlerde, Çaykara ilçesine bağlı Haldizen Vadisi ile Trabzon-Bayburt sınırındaki Yedigöller bölgesinde kar etkili oldu.

Alternatif tatil arayanlara zengin florasının yanı sıra dört mevsim karlı tepeleri, sisli dağları, serin suları ve bozulmamış doğasıyla adeta görsel şölen sunan vadideki 1900 rakımlı Demirkapı Yaylası, doğanın canlandığı bahar ayında beyaz örtüyle kaplandı.

Haldizen Dağları üzerinde yaklaşık 2 bin 740 rakımlı "Yedigöller" olarak bilinen bölgedeki Aygır Gölü, Balıklı Göl, Dipsiz Göl, İkiz Göller, Kara Göl, Sarıçiçek Gölü ile Pirömer Gölü'ne gidilen güzergaha ise kışın etkili olan ve henüz erimeyen kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan tatil için bölgeye gelen yabancı uyruklu turistler, mayıs ayında kar sürpriziyle karşılaştı.

ETİKETLER
Trabzon Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Boyabat'ta sağlık için bisiklet turu yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:44
TBMM Dilekçe Komisyonuna 1 yılda 8 bini aşkın başvuru yapıldı
11:37
Hane halkı büyüklüğü 2023'te 3,14 kişiye geriledi
11:30
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 12 terörist etkisiz
11:23
Endonezya'da heyelan ve sel nedeniyle ölenlerin sayısı 58'e çıktı
11:25
Acı içinde acı: Ahıska Türkleri
11:44
Kuzey Marmara Otoyolu'nda güvenlik için 24 saat hız denetimi yapılıyor
Tarihi Mısır Çarşısı'nın çatısında çıkan yangın havadan görüntülendi
Tarihi Mısır Çarşısı'nın çatısında çıkan yangın havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Acı içinde acı: Ahıska Türkleri
Acı içinde acı: Ahıska Türkleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ