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Güncel
AA 15.05.2024 09:51

Afyonkarahisar'da FETÖ'den aranan eski öğretmen tutuklandı

Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 8 yıldır aranan eski öğretmen yakalandı.

Afyonkarahisar'da FETÖ'den aranan eski öğretmen tutuklandı
[Fotograf: AA]

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "FETÖ'ye üye olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 8 yıldır firari olan S.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

KHK'yla ihraç edildi

Ekipler, FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirlenen ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nde öğretmen olarak görev yaparken 2016 yılında KHK'yla ihraç edilen S.Y.'yi İstanbul'da yakaladı.

Afyonkarahisar'a getirilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığında sorgulanan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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