Kaybettiği telefonundan 100 bin TL dolandırıldı

Isparta'da 10 Mayıs Cuma öğle saatlerinde cep telefonunu kaybeden E.K., bir süre sonra banka hesabındaki 100 bin liranın olmadığını fark etti.

Hesap hareketlerini kontrol eden E.K. kendi hesabından M.K. adlı bir kişinin hesabına paranın aktarıldığını gördü.

Olayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

E.K.'nın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, olayla ilgili M.K. ile diğer şüpheliler A.B., O.G. ve H.İ.B.'yi yakaladı.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Diğer yandan E.K.'nin cep telefonunda şifre bulunmadığı, mobil bankacılık şifresinin de telefon kılıfında olduğu öğrenildi.