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Güncel
DHA 15.05.2024 09:39

Kaybettiği telefonundan 100 bin TL dolandırıldı

Isparta'da E.K.'nın kaybettiği cep telefonu üzerinden banka hesabındaki 100 bin lirası çalındı. Olayla ilgili yapılan çalışmada 1 şüpheli tutuklandı.

Kaybettiği telefonundan 100 bin TL dolandırıldı
[TRT Haber (arşiv)]

Isparta'da 10 Mayıs Cuma öğle saatlerinde cep telefonunu kaybeden E.K., bir süre sonra banka hesabındaki 100 bin liranın olmadığını fark etti.

Hesap hareketlerini kontrol eden E.K. kendi hesabından M.K. adlı bir kişinin hesabına paranın aktarıldığını gördü.

Olayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

E.K.'nın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, olayla ilgili M.K. ile diğer şüpheliler A.B., O.G. ve H.İ.B.'yi yakaladı.

Kaybettiği telefonundan 100 bin TL dolandırıldı

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Diğer yandan E.K.'nin cep telefonunda şifre bulunmadığı, mobil bankacılık şifresinin de telefon kılıfında olduğu öğrenildi.

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Bankacılık Dolandırıcılık Hırsızlık Isparta Kredi Kartı Dolandırıcılığı Polis
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