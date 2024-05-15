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Güncel
AA 15.05.2024 09:40

Boyabat'ta sağlık için bisiklet turu yapıldı

Sinop'un Boyabat ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında bisiklet turu etkinliği gerçekleştirildi.

Boyabat'ta sağlık için bisiklet turu yapıldı

Kent Meydanı’ndan başlayan ve 8 kilometrelik güzergahı kateden katılımcılar, turu Kent Meydanı’na dönerek tamamladı.

Etkinliğe katılan Kaymakam Enver Yılmaz, bu tür spor etkinliklerinin artarak devam etmesi gerektiğini söyledi.

Organizasyonun hayata geçmesinde emeği olanlara teşekkür eden Yılmaz, "İnşallah bu tür spor etkinlikleri daha da artar. Sadece etkinliklerde değil, daha sık ve alışkanlık haline getirilen bir spor olur. Bisiklet turuna katılan sporseverlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Boyabat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem ise etkinliğin bir kültür, tarih, turizm ve sağlık farkındalık turu olduğunu dile getirdi.

Tur boyunca katılımcıların ilçenin farklı noktalarını da görmüş olduklarını anlatan Erdem, şöyle konuştu:

"Bakanlığımızın da '2024 Hareketlilik Yılı' kampanyası kapsamında hedeflediği sağlıklı yaşam için pedallarımızı çevirerek ilçemizde farkındalık oluşturduk. Muhteşem bir doğada yapılan turda katılımcılar ilçemizin tarihi mekanlarını da görmüş ve tanımış oldular. Sağlıklı bir yaşam için bu tür etkinliklerimiz devam edecek."

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