Az Bulutlu 30.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 29.08.2023 17:51

Trabzon Valisi Yıldırım, şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti.

Trabzon Valisi Yıldırım, şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yıldırım eşi Güllühan Yıldırım ile Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, kardeşleri ve yakınlarıyla bir araya geldi.

Yıldırım, Bülbül'ün kabrini ziyaret ederek, aynı saldırıda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve Bülbül için dua etti.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Yıldırım, şehitlerin kanıyla yoğrulduğu için vatanın her karış toprağının çok kıymetli olduğunu vurguladı.

"Eren Bülbül evladımızı ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i rahmetle anıyorum"

Yıldırım, toprakları vatan yapmak için çok bedeller ödendiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu uğurda neredeyse şehit vermeyen aile yoktur. Şehitlerimizin kanıyla yoğrulan bu topraklarda gözü olanlar karşısında her daim Türk milletini bulacaktır. Başkalarının ölüm dediği şey bizim için şehadettir. Biz bu yüzden vatan uğruna ölmekten korkmayız. Bu bayrak inmesin, ezanlar dinmesin diye bu devletin, bu milletin bekası için mücadelemiz kıyamete kadar devam edecek. Bu toprakları bize vatan yapan ecdadımızı rahmetle ve minnetle anıyorum. Onları unutmak mümkün değildir. Bu vesileyle bir kez daha burada şehadet mertebesine erişen Eren Bülbül evladımızı ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i rahmetle anıyorum"

Ziyarette Yıldırım'a, Maçka Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Müftüsü Selami Aydın, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ve ilgililer eşlik etti.

ETİKETLER
Trabzon
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:15
Fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı
18:03
İstanbul Başakşehir'deki vale cinayetiyle ilgili 10 kişi yakalandı
17:46
Prigojin’in cenaze töreni St. Petersburg’da yapıldı
17:32
AB Rusya'nın dondurulmuş 200 milyar eurosunu tartışıyor
17:21
Kahramanmaraş’ta sağanak yağış etkili oldu
17:12
FETÖ firarisi eski komiser yardımcısı Ankara'da yakalandı
Hakkarili Özbiçen, köy işlerinde çalışırken derslerini de ihmal etmeyerek tıp fakültesini kazandı
Hakkarili Özbiçen, köy işlerinde çalışırken derslerini de ihmal etmeyerek tıp fakültesini kazandı
FOTO FOKUS
Tek kutuplu dünya düzeni sona eriyor: En çok hangi ülkeler fayda sağlayacak?
Tek kutuplu dünya düzeni sona eriyor: En çok hangi ülkeler fayda sağlayacak?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ