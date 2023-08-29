Ormanlarda şimşir güvesi zararlısı ile mücadelede olumlu sonuçlar alındı

Anavatanı Asya olan şimşir güvesinin 2016 yılında Bartın’da varlığı tespit edildi. Tüm Karadeniz ve Marmara bölgelerinde ormanlarda zarara yol açan böcek, şimşir alanlarının önemli bir kısmını kuruttu. Şimşir güvesi (Cydalima perspectalis) ile mücadele çerçevesinde üretilen bin adet Bracon hebetor larva paraziti, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Ulus Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından Dorucaşahinci köyü Kayaaltı Samatlar mevkiinde 100 salım tüpü şeklinde bırakıldı. Bracon hebetor ergini bulunan 9 salım kabı ile beraber toplam bin 600 adet faydalı böceğin Ulus Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 7,7 hektarlık alana salımı gerçekleştirildi. Çalışmalardan olumlu sonuç alınırken, 2023 yılında şimşir güvesi ile mücadele çerçevesinde toplam 10 bin adet salım yapılacak.

Şimşir güvesi ile mücadele konusunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Zonguldak İl Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, "Bracon hebetor dediğimiz faydalı böceği üretiyoruz. Bugün de buraya geldik. Doğada her zaman doğaya uygun orman işletmeciliği yapmamız gerekiyor. Doğaya uygun işletmecilik, doğayı görmemiz gerekiyor, doğayı izlememiz gerekiyor ve ona göre yöntemimizi belirleyip mücadelemizi o şekilde yapmamız gerekiyor. Ormanda zararlı olan böceklere OGM olarak bir mekanik mücadele, iki kimyasal mücadele, üç biyolojik mücadele ve dört biyoteknik mücadeleyi yapıyoruz. Dört şekilde mücadele yapıyoruz. Mekanik mücadele çok zor. Emek isteyen, her ağaca gidip zararlıyı yok etmek mümkün değil. Çok zor, fazla masraf gerekiyor. Kimyasal mücadele ile bu süreç içerisinde kısa süre içinde mücadele edebiliyoruz. Ancak bu süreç içerisinde kimyasal mücadele doğaya zarar veriyor. Suyun, toprağın yapısını bozuyor, oradaki düşünün arı, tilki ve yırtıcı canlılar ölüyor. Dolayısıyla zarar verici olduğundan dolayı kimyasal mücadeleden vazgeçtik. Biz şimdi daha ziyade biyolojik mücadele yapıyoruz. Yani o bölgenin zararlısı olan protein proteoni parçalayıcısı olan veya ona değişik şekilde böcekler yetiştiriyoruz. Ormana salıyoruz, doğadaki dengeyi kurmaya çalışıyoruz. Yani o böceğin popülasyonunu doğada sıfırlamak mümkün değil, onun zarar eşiği vardır. Onun zarar eşiğini durdurmak suretiyle zararlı böcekleri imha ediyoruz. Faydalı olanları tekrar doğaya salıyoruz. Dolayısıyla yapraklarına zarar verirken fotosentez yapamıyor, ağaç kuruyor. Bu şimşir güvelerine karşı Bracon hebetor dediğimiz faydalı böcek üretimi yapıyoruz laboratuvarımızda, ara konukçusunun üzerinde ve doğaya salmak suretiyle doğadaki dengeyi korumaya çalışıyoruz" dedi.

Toplantıya Zonguldak İl Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu ile şube müdürleri, Ulus İşletme Müdürü Kazım Kılıçarlan, Orman İşletme mühendisleri, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Dç. Dr. Hilal Tunca Koca ve çok sayıda personel katıldı.