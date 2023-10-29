Trabzon, Ordu ve Bayburt'ta "Fener Alayı" düzenlendi

Trabzon'da Kahramanmaraş Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağı, Atatürk posteri ve meşalelerle, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Gençler de yürüyüş esnasında ellerinde dev Türk bayrağını taşıdı.

Atatürk Anıtı önünde İstiklal Marşı okunmasının ardından bando takımının seslendirdiği marşlarla etkinlik sona erdi.

Yürüyüşe, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Of ilçesindeki okullarda görevli bir grup öğretmen "100. Yılda Bayrak ve Cumhuriyet" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Çaykara ilçesine bağlı 5 yaylayı kapsayan dağ yürüyüşünde öğretmenler, 2 bin 400 rakımlı Turnalı Yaylası'nın zirvesine ulaşarak burada Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Ordu

Ordu'da Valilik tarafından düzenlenen yürüyüş öncesi, vatandaşlar Ceren Özdemir Meydanı'nda toplandı.

Vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi Şehir Bandosu eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ile İlkadım Anıtı önünde yürüdü.

Burada bando ekiplerince konser verildi.

Yürüyüşe, Vali Muammer Erol'un yanı sıra MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz ve diğer ilgililer yer aldı.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından Yoroz Kent Ormanı'ndan havai fişek gösterisi yapıldı.

Bayburt

Bayburt'ta Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Valilik tarafından düzenlenen yürüyüş için vatandaşlar Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi.

Vatandaşlar mehteran takımı eşliğinde ellerinde Türk Bayrakları ile Saray Bahçesi'ne yürüdü.

Burada son bulan yürüyüşün ardından halk oyunları ekipleri ve mehteran takımı gösteri sundu.

Yürüyüşe Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.