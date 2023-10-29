Çok Bulutlu 22.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 29.10.2023 15:50

Uşak'ta Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla konser verildi

Uşak'ta Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla "Cumhuriyetin Sesleri" konseri düzenlendi.

Uşak'ta Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla konser verildi

Uşak Belediyesince Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Akademi Uşak Çocuk ve Gençlik Korosu ile Akademi Uşak Orkestrası, aralarında "100. Yıl Marşı", "Cumhuriyet Türküsü" ve "Biz Atatürk Gençleriyiz" bulunan 15 eseri seslendirdi.

Katılımcılar Türk bayraklarıyla orkestraya ve koroya eşlik etti.

Konsere, Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, kurum müdürler ve vatandaşlar katıldı.

ETİKETLER
Uşak
Sıradaki Haber
Adıyaman'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:04
Kayseri'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 fidan dikildi
17:22
BM: İsrail'in saldırılarında 59 çalışanımız öldü
16:44
Meksika'da kasırganın ardından yağmalamalara karşı binlerce polis görevlendirildi
16:34
21 yıl önce yazdığı mektubu PTT memuru oğlu teslim aldı
17:23
İstanbul'da 100. yıla özel etkinlik: Türk Yıldızları semalarda, gemiler Boğaz'da
16:34
Hizbullah İsrail'e ait askeri noktaya saldırı düzenledi
Antalya'da savaş uçakları gösteri uçuşu yaptı
Antalya'da savaş uçakları gösteri uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Togg kullanıcılarından 100. yıl konvoyu
Togg kullanıcılarından 100. yıl konvoyu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ