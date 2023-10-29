Uşak'ta Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla konser verildi

Uşak Belediyesince Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Akademi Uşak Çocuk ve Gençlik Korosu ile Akademi Uşak Orkestrası, aralarında "100. Yıl Marşı", "Cumhuriyet Türküsü" ve "Biz Atatürk Gençleriyiz" bulunan 15 eseri seslendirdi.

Katılımcılar Türk bayraklarıyla orkestraya ve koroya eşlik etti.

Konsere, Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, kurum müdürler ve vatandaşlar katıldı.