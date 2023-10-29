Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı

Van'da Beşyol Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene katılan vatandaşların bayramını kutlayan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Milletin, istiklalini ve istikbalini engelleyen saldırılara karşı kadını, erkeği, yaşlısı ve genciyle her şart ve ortamda kahramanca mücadele ettiğini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"100 yıl önce yakılan meşaleyle ülkemizde tarihi bir dönüşüm yaşanmış, Cumhuriyet'in ilanıyla milli egemenlik bir zümreden, aileden ve kişiden alınarak millete verilmiştir. Cumhuriyetimizi kuruluşundaki temel mantıkta olduğu gibi tam bağımsız, güçlü ve demokrasi içinde yaşayan bir dünya devleti olarak sürekli kılmak için hepimize büyük görevler düşmektedir. Bunun için Cumhuriyet'i çok iyi bilmek, anlamak, kavramak ve her zaman canlı tutmak zorundayız. Cumhuriyeti bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Öğrencilerin şiirler okuduğu, sporcuların gösteri yaptığı programda, dereceye girenlere hediyeler verdi.

Tören geçişiyle sona eren programa, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.

Çaldıran ilçesinde de Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu geçen yıl teröristlerden arındırılan Tendürek Dağı'na yürüyüş yapıldı.

İlçede toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla 3 bin 500 rakımlı Tendürek bölgesine kadar yürüdü.

Etkinliğe katılan Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, bölgenin güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu teröristlerden arındırıldığını aktardı.

Türker, "Vatandaşlarımız terörden arındırılan bölgeye rahatlıkla gelebiliyor. Düzenlediğimiz etkinlikle bunu göstermeye çalıştık. Doğaseverimiz hem büyük hem de küçük Tendürek Dağı'na tırmanış yapabilecek, kamp kurabilecek. Yürüyüşümüze katılanlara teşekkür ederim." diye konuştu.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari de güvenliğin sağlanmasıyla vatandaşların rahatlıkla Tendürek Dağı'na çıktığını bildirerek, "Cumhuriyet'imizin 100. yılını coşkuyla kutluyoruz. Tendürek Dağı'na vatandaşlarımızla çıktık. Güzel duygular yaşadık. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Muradiye ilçesinde ise Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı ve kortej yürüyüşü düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla Muradiye Spor Salonu'na kadar yürüdü.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, kutlamalara 7'den 70'e herkesin ilgi gösterdiğini dile getirerek, "İlçemizde kutlamalarına çok önceden başladık. Turnuvalar, konserler düzenledik, yürüyüşler yaptık. Vatandaşımızla bir aradayız." ifadelerini kullandı.

Bitlis

Cumhuriyet Meydanı'nda Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın vatandaşların bayramını kutladığı törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Karaömeroğlu, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne ulaşmanın engin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

"Cumhuriyet Bayramı'nın iki önemli anlamı vardır, birincisi özgürlük, ikincisi milli egemenlik yani egemenliğin millete ait olmasıdır." diyen Karaömeroğlu, şöyle devam etti:

"19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkarak mili mücadeleyi başlatıp, 29 Ekim 1923'te de 'Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun irade Cumhuriyet idaresidir' diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, milletimize bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Atatürk'ün Cumhuriyet projesi, devletin şekliyle ilgili bir değişim olmanın ötesinde daha büyük ve kapsamlı değişime tekabül etmiştir. Türkiye'nin, Cumhuriyet'in kurulduğu günden bugüne gelişme yönünde büyük mesafeler katetmiş, etmeye de devam edecektir."

Şiirlerin okunduğu ve sportif gösterilerin yapıldığı törende, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Halk oyunları gösterisi ve tören geçişiyle son bulan programa, Vali Erol Karaömeroğlu'nun eşi Filiz Karaömeroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, kurum amirleri, askeri erkan, polisleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Hakkari

Merzan Futbol Sahası'nda düzenlenen programda Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, katılımcıların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Çelik, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılını kentte kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türk milletinin bağımsızlığı uğruna büyük bedeller ödediğini, ülke olarak elde edilen kazanımları, canlarını çekinmeden feda eden şehitlere borçlu olduklarını belirten Çelik, "Cumhuriyet yalnızca bir ulusun yönetim şeklini değiştirmiş değildir. Tarih boyunca 16 kez yıldız olarak parlayan aziz milletimizin güneş olup etrafını aydınlatmaya başladığı gündür Cumhuriyet. Devletin ömrünü uzatan en önemli şey ortak şuurdur, aramızda kurduğumuz kardeşliktir. Daha aydın yarınlar için hep beraber çalışacağız." diye konuştu.

Öğrenci ve sporcuların gösteriler sunduğu programda, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Tören geçişiyle son bulan programa Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasın Kalın, vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenci, öğretmen, asker, polis ve vatandaşlar katıldı.

Muş

Muş Valisi Avni Çakır'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan program, Valilik önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Vali Çakır, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve İl Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, katılımcıları selamlayarak bayramlarını kutladı.

29 Ekim 1923'ün yeniden diriliş ve yükselişin günü olduğunu belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Türk milleti, tarihte birçok büyük devlet kurmuş, hakim olduğu topraklarda barışı, huzuru, hoşgörüyü, kardeşliği, adaleti ve her türlü inanca saygıyı tesis etmiş, insanları rengine, mezhebine, kültürüne göre ayırmadan kucaklamış necip bir millettir. Bugün ulaştığımız seviyede Cumhuriyet, tüm etnik kökenlere, inançlara, dillere, kültürlere eşit mesafede duran bir yapıya kavuşmuştur. Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin ortak eseridir. Türkiye Yüzyılı diye özetlediğimiz Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılı tüm bu hasletleri en üst seviyelere çıkarma idealidir."

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin zeybek gösterisiyle devam eden programda, sporcular gösterilerini sundu.

Törene, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kartal, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, kurum amirleri, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.