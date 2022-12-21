Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 10:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Torbalı'da iş yerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı
[Fotograf: AA]
İzmir Torbalı'da bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.
Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 15 Aralık'ta Özbay Mahallesi'ndeki M.K'nın iş yerinden inşaat malzemesi, bilgisayar ve elektronik cihazların çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.
İş yerindeki parmak izi ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan jandarma, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Çalıntı malzemeler sahibine teslim edildi
Jandarma şüpheli H.T. ve E.I'yı adreslerine düzenlediği baskınla yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çalıntı malzemeler, iş yeri sahibine teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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