Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
[Arşiv]
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki zehirlenmelerinin önüne geçilmesi amacıyla çalışma başlattı.
İlçe merkezinde bir ikamete düzenlenen operasyonda, satışa hazır 70 litre sahte içki, ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi.
Ekipler, Y.A, S.A. ve R.A'yı gözaltına aldı.
Etiketler: Aksaray
Son Haberler
- 12:50
- 12:47
- 12:34
- 12:31
- 13:00
Sıradaki Haber
Kırşehir uluslararası bisiklet yarışının 2. etabına ev sahipliği yapacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz