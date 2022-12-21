İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çerkezköy ilçesinde belirlenen ev ve iş yerine tefecilik ve yağma operasyonu düzenlendi.

Operasyonda av tüfeği, 6 senet, 75 av tüfeği kartuşu ve 15 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Ekipler, vatandaşlara zorla imzalattırdıkları senetlerin tahsilini yaptığı iddia edilen E.A, F.A, M.A. ve A.K'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.