Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da tefecilik ve yağma operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tefecilik ve yağma suçlarına karıştıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çerkezköy ilçesinde belirlenen ev ve iş yerine tefecilik ve yağma operasyonu düzenlendi.
Operasyonda av tüfeği, 6 senet, 75 av tüfeği kartuşu ve 15 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.
Ekipler, vatandaşlara zorla imzalattırdıkları senetlerin tahsilini yaptığı iddia edilen E.A, F.A, M.A. ve A.K'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Tekirdağ
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