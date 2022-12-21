Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 10:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 21 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 21 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.
Ekiplerce belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 26 paket halinde 21 kilo 550 gram skunk ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Şanlıurfa Uyuşturucu
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