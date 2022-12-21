Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Ekiplerce belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 26 paket halinde 21 kilo 550 gram skunk ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.