Haber Giriş: 14 Temmuz 2022 Perşembe 16:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Top oynayan genci göğsünden yaraladı
[Fotograf: İHA]
Erzurum’da parkta top oynayan gençlerle, yoldan geçen bir grup arasında kavga çıktı. Kavgada bir kişi göğsünden bıçakla yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yakutiye ilçesi Üniversite kavşağında bulunan mesire alanında top oynayan gençler ile yoldan geçen ve alkollü olduğu iddia edilen 3 kişilik grup arasında sözlü tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi bıçakla gençlere saldırdı.
Kavgada D.B. göğsünden bıçakla yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis inceleme başlattı
Saldırgan ise kavgada kullanılan bıçağı ağacın altına atıp kaçtı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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