Yakutiye ilçesi Üniversite kavşağında bulunan mesire alanında top oynayan gençler ile yoldan geçen ve alkollü olduğu iddia edilen 3 kişilik grup arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi bıçakla gençlere saldırdı.

Kavgada D.B. göğsünden bıçakla yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis inceleme başlattı

Saldırgan ise kavgada kullanılan bıçağı ağacın altına atıp kaçtı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.