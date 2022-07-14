Haber Giriş: 14 Temmuz 2022 Perşembe 16:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ömer Halisdemir 6. Ulusal Bisiklet Turu sporcuları Niğde'ye yol aldı
[Fotograf: AA]
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İstanbul Arnavutköy Belediyesinin düzenlediği Ömer Halisdemir 6. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular, Aksaray'da bir gece konakladıktan sonra Niğde'ye hareket etti.
15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda toplanan sporcuları, Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Serdar Baydar uğurladı.
Tören öncesi meydandan alınan bir kürek toprak, Baydar tarafından Ömer Halisdemir'in mezarına ulaştırılmak üzere sporculara teslim edildi.
[Fotoğraf: AA]
Daha sonra tura katılan sporcular, sirenler eşliğinde toplu halde pedal basarak Niğde'ye doğru hareket etti.
Baydar, gazetecilere, 15 Temmuz şehitlerini anmak için İstanbul'dan yola çıkan bisikletçileri Aksaray'dan Niğde'ye uğurladıklarını söyledi.
Etiketler: Niğde
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