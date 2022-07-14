Haber Giriş: 14 Temmuz 2022 Perşembe 16:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeş kurtarıldı
[Fotograf: İHA]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, derede boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeş kurtarıldı.
Karabalçık köyünden geçen dereye giren 9 yaşındaki Musab ve 7 yaşındaki kardeşi Jiyan Bingöl akıntıya kapıldı.
Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar suya girdi.
Bir süre sürüklenen çocuklar vatandaşların çabası sonucu kurtarıldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşler, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.
Jiyan Bingöl'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Etiketler: Bingöl
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