Haber Giriş: 14 Temmuz 2022 Perşembe 16:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da yağmur suyunun aşındırdığı topraktan iskelet çıktı
[Fotograf: AA]
Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı İkizören köyünde yağmur suyunun toprağı aşındırması sonucu insan iskeleti ortaya çıktı.
İkizören köyünde etkili olan yağmur, Yeni Mahalle Sağlık Sokak'ta boş arazideki toprağı aşındırdı.
Aşınan toprağın altından çıkan kafatası ve kemikleri gören vatandaşlar, durumu köy muhtarı Ömer Ünver'e haber verdi.
Ünver, konuyla ilgili gerekli kurumlara bilgi verdi.
Ekipler inceleme yapacak
Ünver, gazetecilere, dün akşam saatlerinde vatandaşların kafatasına benzer bir şey görmesi üzerine kendisine haber verdiklerini söyledi.
Bunun üzerine bölgeye gidip kemikleri incelediğini dile getiren Ünver, "İhtiyarlarımız, bu mevkide Rum mezarlarının olduğunu söylüyor. Durumu jandarmaya bildirdim, Kültür ve Turizm Müdürlüğüne yönlendirdiler. Onlara da bilgi verdim. Gelip inceleyecekler" ifadelerini kullandı.
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