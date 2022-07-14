İkizören köyünde etkili olan yağmur, Yeni Mahalle Sağlık Sokak'ta boş arazideki toprağı aşındırdı.

Aşınan toprağın altından çıkan kafatası ve kemikleri gören vatandaşlar, durumu köy muhtarı Ömer Ünver'e haber verdi.

Ünver, konuyla ilgili gerekli kurumlara bilgi verdi.

Ekipler inceleme yapacak

Ünver, gazetecilere, dün akşam saatlerinde vatandaşların kafatasına benzer bir şey görmesi üzerine kendisine haber verdiklerini söyledi.

Bunun üzerine bölgeye gidip kemikleri incelediğini dile getiren Ünver, "İhtiyarlarımız, bu mevkide Rum mezarlarının olduğunu söylüyor. Durumu jandarmaya bildirdim, Kültür ve Turizm Müdürlüğüne yönlendirdiler. Onlara da bilgi verdim. Gelip inceleyecekler" ifadelerini kullandı.