Mart ayının sonlarına doğru bölgeye gelen leylekler, Hasköy ilçesine bağlı köylerde direk ve çatıdaki bacaların üstüne yaptıkları yuvalarda konaklamaya devam ediyor.

Kuluçka döneminde yumurtadan çıkan yavrularını büyüten leylekler, sulak alanlardan taşıdıkları yiyeceklerle yavrularını besliyor.

[Fotoğraf: AA]

İlçe sakinlerinden Erkan Boz, yıllardır leylerin üremek için köylerine geldiğini söyledi.

"Leylekler gelişi baharın habercisi"

Leyleklere zarar verilmemesi için gereken duyarlılığı gösterdiklerini belirten Boz, "Kuluçka sürecinin ardından yavru leylekler yumurtadan çıktı ve uçma safhasına geldiler. Havaların soğumasıyla leylekler sıcak bölgelere göç edecekler. Elektrik telleri, cami minaresi, çatıları yuva olarak tercih ediyorlar" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Mehmet Güven de "Leylekler gittiği zaman kışın yaklaştığını, geldikleri zaman da baharın başladığını biliyoruz. Leyleklerin gidişi bizi üzüyor" ifadesini kullandı.