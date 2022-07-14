Lavanta yetiştiriciliğine ilginin arttığı Yozgat’ta oluşturulan lavanta bahçeleri, çiftçinin alternatif ürünü haline geldi.

Türkiye’nin önemli tarım ve hayvancılık bölgelerinden olan kentte çiftçi, arpa ve buğday yerine aromatik bitki olan lavantaya yöneldi.

Son yıllarda üretimi artan lavanta, kozmetikten temizlik sektörüne, sağlıktan sanayiye kadar geniş bir alanda kullanılmaya başladı.

[Fotoğraf: İHA]

Elektrik teknikeri Murat Özyılmaz 3.5 yıl önce 2 dönüm alanda lavanta yetiştiriciliğine başladı. Merkeze bağlı Topçu köyünde ailesinin de yardımıyla lavanta yetiştiriciliğine başlayan Özyılmaz, Bozkırda lavanta yetiştiriciliğinin yapılabileceğini gösterdi.

Gelin ve damatlara doğal stüdyo oluyor

Lavantanın fidesinden yağına, süs eşyasına kadar birçok olanda lavantayı değerlendiren Özyılmaz, şimdi de doğal stüdyo alanına çevirdiği lavanta bahçesinde yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

[Fotoğraf: İHA]

Başta fotoğraf sanatçıları olmak üzere, gelin-damat, nişanlı çiftler lavantalar arasında bol bol fotoğraf çektiriyor.

Ziyaretçiler mis kokulu bahçede dolaşarak da vakit geçiriyor.

[Fotoğraf: İHA]

Fotoğraf sanatçılarının vazgeçilmezi oldu

Göz alıcı rengi ile ilgi çeken lavanta bahçesinde en güzel kareleri yakalamak için çalışan fotoğraf sanatçısı, Onur Kabay, “Harika bir ortam, emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. Lavantaların bu mevsimde renkleri bir harika oluyor. Genç çiftlerimiz burada fotoğraf çekiniyor ayrıca burayı ziyaret edenlerin de fotoğrafını çekiyoruz. Burası harika bir yer” dedi.