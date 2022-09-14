AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, TOKİ sosyal konutlarının kentteki konut stoğuna katkısının olacağını, belli bir gelire sahip ailelerin uzun vadeyle konut sahibi olacağını söyledi.

Odunpazarı Mamuca'daki TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin devam ettiğini anlatan Günay, şunları kaydetti:

"Toplam 3 bin 361 konutun yapımı devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında ise 1800 hemşerimiz daha Odunpazarı'nda yapılacak projede konut sahibi olacak. Bu kampanyanın sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını olduğunu hatırlamakta yarar var. Sosyal konut projesinin 2 yıl içinde tamamlanması hedeflenmekte. İllere ayrılan kontenjan nüfusa oranla belirlenmiş. Kriterleri karşılayan her vatandaşımız 14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında e-devlet üzerinden başvurabilir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, TOKİ Başkanımız Ömer Bulut ve ekiplerine hemşerilerim adına teşekkür ederim."

Günay, Eskişehir'deki 6 dış ilçenin de proje kapsamına alındığını duyurarak, "TOKİ Başkanlığı’nın açıkladığı listeye göre dış ilçelerimizden Günyüzü'ne 120, Han'a 188, Mahmudiye'ye 98 adet, Mihalıççık'a 142, Sarıcakaya'ya 63, Seyitgazi'ye 88 olmak üzere toplamda 699 sosyal konut yapılacak. Hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.