Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 10:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ordu'da silahlı kavga: 1 yaralı
Ordu'da alkollü bir mekanda başlayan kavga sokakta devam etti. 1 kişinin yaralandığı olayda polis ekipleri havaya ateş açarak kavgayı ayırdı.
Alkollü bir mekanda taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların sokağa taşan kavgayı esnaf ve vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Başka bir gurubun da katıldığı kavgada darp edilen bir kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kavga eden şahısları ayırdı.
Şahıslar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Darbedilen şahıs ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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