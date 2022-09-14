Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 10:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Osmaniye'de kaçakçılık operasyonları
[Fotograf: İHA]
Osmaniye'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 9 milyon makaron, 6 bin paket gümrük kaçağı sigara ve 26 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda çeşitli operasyonlar ve uygulamalar yaptı.
Operasyonlarda gözaltına alınan 28 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından emniyette serbest bırakıldı.
Gözaltına alınan şahısların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 8 bin dal dolu makaron, 9 milyon 636 bin dal boş makaron, 6 bin 484 paket gümrük kaçağı sigara, 248 paket sahte bandrollü sigara, 1 adet tütün sarma makinesi, 26 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile 20 adet sahte olduğu değerlendirilen 100 TL banknot ele geçirildi.
Etiketler: Kaçakçılık Makaron
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