Bayburt merkeze 8 kilometre uzaklıkta bulunan Tepetarla köyünde, sigara izmaritinden dolayı çıkan yangında 45 dönümlük alan kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar inşaat çevresindeki artıkları bir bölgeye topladı. Bu alana vatandaşlardan biri sönmemiş sigara izmaritini attı.

Çıkan yangın, kısa sürede kuru otlara ulaştı ve yangın büyüdü. Köylülerin haber vermesiyle birlikte Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına müdahale etti.

Rüzgarın da etkisiyle giderek büyüyen yangın için bölgeye itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri de sevk edildi.

Tüm ekiplerin mücadele ettiği yangın, 2 saat süren bir zorlu uğraşın ardından söndürüldü.