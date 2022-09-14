Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 09:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yaralı bulunan kerkenez kuşu tedavi altına alındı
[Fotograf: İHA]
Arpaçay’da duyarlı vatandaşlar tarafından güçten düşmüş bir halde bulunan Kerkenez kuşu tedavi altına alındı.
Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Değirmenköprü köyünde duyarlı vatandaş uçamayan bir kerkenez kuşu gördü. Vatandaş kuşu alarak durumu Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) Kars İl Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Arpaçay Değirmenköprü köyüne gelen DKMP ekipleri, yaralı kerkenez kuşunu alarak Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirdi.
Burada yapılan ilk tedavisinde güçten düştüğü belirlen kerkenez, tedavi altına alındı. Kerkenez tedavisi tamamlandıktan sonra doğal hayata bırakılacak.
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