Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik ekipleri, eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla güvenli ulaşımın sağlanmasına yönelik çalışma başlattı.

Taşıma hizmeti yapan 26 okul servis aracını "Okul Servis Araçları Yönetmeliği" kapsamında denetleyen ekipler, sürücülere uyması gereken kurallar ve genel servis taşımacılığına yönelik seminer verdi.

Ayrıca, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri köy okullarında 138 öğrenciyi ziyaret ederek bilgilendirdi.