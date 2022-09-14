Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 07:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polisten kaçan otomobil minibüse çarptı: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Niğde'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücünün kullandığı aracın minibüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Selçuklu Caddesi'nde görev yapan polis ekipleri, R.P. idaresindeki otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücünün kullandığı otomobil, yaklaşık 15 dakikalık kovalamacının ardından Adana Caddesi'nde Y.G. kontrolündeki minibüse çarptı.
Kazada yaralanan sürücüler ile minibüste bulunan Z.G., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Niğde Trafik Kazası
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