Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Bucak ilçesi Kestel köyünde düzenlenen törende, bütün tarımsal faaliyetlerin amacının insanı daha rahat ve müreffeh yaşatmak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla atıl durumdaki tarım arazilerinin tarımsal üretime kazandırılmasıyla ilgili ilde birçok projenin devam ettiğini belirten Arslantaş, "Projelerin bir kısmına başladık, bir kısmının sonuna geldik, bir kısmın hazırlıkları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Vali Arslantaş, biçerdövere binerek 3 bin 500 dekar alanda ekilen ayçiçeğinin hasadını başlattı.

2022 yılı 1. etap TAKEP kapsamında, 144 çiftçiye 182 bin liralık fidan ve tohumluk desteği verildiği bildirildi.