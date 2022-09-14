Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 06:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da su kuyusuna düşen at kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Bolu'nun Gerede ilçesinde su kuyusuna düşen at, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Bahçelievler Mahallesi'nde otlayan at, su kuyusuna düştü. Durumu fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş makinesine bağladıkları halat yardımıyla atı kurtardı.
Kuyudan çıkarılan at sahibine teslim edildi.
Etiketler: Bolu
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