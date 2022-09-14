Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 06:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de tır ile çarpışan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı
[Fotograf: İHA]
Rize'nin Pazar ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu baba ve oğlu yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Kirazlık mevkisinde, Necati K.'nin kullandığı tır ile Hüseyin Zaman yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kazada, otomobilin sürücüsü ile beraberindeki babası Hakkı Zaman yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tır sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Rize Trafik Kazası
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