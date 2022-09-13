Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yeniden başlayan çatışmaların ardından yaptığı açıklamada, `Putin, sınırdaki gerilimi azaltmak için her türlü çabayı gösteriyor` dedi.

Azerbaycan ve Ermenistan sınırında gece boyunca süren çatışmalar, Rusya gündeminde de yer aldı.

Bölgede arabulucu rolü üstlenen Rusya, taraflara itidal çağrısında bulunurken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bölgede çalışma yürüttüklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerilimi azaltma yönünde uğraş verdiğini aktaran Peskov, `Doğal olarak Rusya'nın ve Putin'in rolü önemli.

Tabii ki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bölgede gerilimin azaltılması için her türlü çabayı gösteriyor. Ve bu çabalar devam ediyor` dedi.

Gece saatlerinde Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında da bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini duyuran Peskov, `Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yapıldı.

Bu görüşmede gerilimin azaltılması yönünde uzmanların çalışma yürüttüğü bilgisi paylaşıldı` diye konuştu. Öte yandan Ermenistan Parlamentosu, sınırda yaşanan gelişmeler üzerine acil toplantı yaptı.

Milletvekillerinin talebi ile Ermenistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) yardım talep etti. Ermenistan parlamentosu toplantının ardından geniş bir açıklama yayınlayarak yaşanan gerilimden Azerbaycan ordusunu sorumlu tuttu.