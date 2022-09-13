Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünden (KGAÖ) yapılan yazılı açıklamada, gece Azerbaycan-Ermenistan sınırında ağır silahlarla çatışmaların başladığına işaret edildi.

Güç kullanımının kabul edilemez olduğu değerlendirmesine yer verilen açıklamada, tüm anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında Kasım 2020, Ocak 2021 ve Kasım 2021’de kabul edilen anlaşmaların da sorunların çözümünde kullanılması gerektiği ifade edildi.

Ermenistan'ın KGAÖ'ye çatışmalara ilişkin resmi başvuruda bulunduğu anımsatılan açıklamada, "Başvuru doğrultusunda, Örgüt Sekreterliği, KGAÖ Müşterek Personeli ile durumu çözüme kavuşturmak için Örgütün mekanizmalarını harekete geçirmek için çalışmalar başlatmıştır." ifadesine yer verildi.