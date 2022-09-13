Erivan bir kez daha saldırdı, Azerbaycan-Ermenistan sınırında tansiyon yükseldi.

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı sabotaj grupları, Azerbaycan ordusunun mevzilerine mayın döşerken, Azerbaycan birlikleri karşı tedbir aldı.

Ermenistan güçleri; Daşkesen, Kelbecer ve Laçın'da bazı askeri noktalara havan toplarının da dahil olduğu ağır silahlarla ateş açtı.

Azerbaycan saldırıya karşılık verdi.

Gece boyunca yoğun çatışma yaşandı. Saldırı sonucu bazı Azerbaycan askerlerinin şehit olduğu açıklandı.

Altyapıda da hasar oluştu.

"Ermenistan provokasyon peşinde"

Ermenistan da çatışmada 49 askerinin öldüğünü duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışma ve kayıpların sorumlusunun Erivan yönetimi olduğunun altını çizdi ve "Ermenistan'ın provokasyon peşinde" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, Ermenistan'ın asıl amacının, barış anlaşmasını ve işgalden kurtarılmış bölgelerde yürütülen imar ile yeniden yapılandırma çalışmalarını geciktirmek olduğunu açıkladı.

Azerbaycan: Ermenistan topraklarını hedef almadık

Azerbaycan APA Haber ajansına yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ordusunun Ermenistan topraklarına müdahale etmek, burada Ermenistan topraklarında herhangi bir maksadı olmayıp orduya böyle de bir görev verilmedi.

Başlayan operasyon küçük ölçekli olup lokal karakter taşıyor ve hedeflerine nail oldu. Azerbaycan ordusu bölgede bütün temel iletişim ve nakliyat noktalarını kontrol ediyor.

Erivan'ın telefon trafiği

Erivan da yükselen tansiyon sonrası uluslararası telefon trafiğine hız verdi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan; ABD, Rusya, Avrupa Birliği ve Fransa ile telefon görüşmeleri yaptı.