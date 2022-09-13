Orion kapsülünü taşıyan Uzay Fırlatma Sistemi (Space Launch System / SLS) adlı roketin fırlatılacağı testin, 27 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

NASA'nın takviminde 23 ve 27 Eylül tarihleri vardı.

NASA, 12 Eylül pazartesi akşamı, 23 Eylül tarihin artık geçerli olmadığını duyurdu;

Şimdi Artemis 1 kalkışı için 27 Eylül'ü hedefliyor ve olası bir yedekleme tarihi 2 Ekim.

NASA, görevi ilk olarak 29 Ağustos'ta başlatmayı denedi, ancak SLS'nin birinci aşama RS-25 motorlarından birinde anormal bir sıcaklık okunması nedeniyle kalkış engellendi.

Görev ekibi kısa sürede bu sorunun izini hatalı bir sıcaklık sensörüne bağladı ve SLS ile Orion'u 3 Eylül'de başka bir deneme için hazırladı.

Ancak sıvı hidrojen yakıt sızıntısı bu kalkış girişimini de engelledi.