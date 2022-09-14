Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 06:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Okçuluk finalleri Tokat'ta yapılacak
[Fotoğraf: Arşiv]
Okçulukta Türkiye Kupası Final yarışmaları Tokat'ta düzenlenecek.
Türkiye Okçuluk Federasyonu'ndan (TOF) yapılan açıklamaya göre, organizasyon 24-25 Eylül tarihlerinde Tokat Hıdırlık Köprüsü Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek.
Organizasyona faaliyet programında yer alan ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri puanları sonucunda, Türkiye sıralamasında ilk 8 sırada bulunan sporcular katılabilecek.
Etiketler: Tokat
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