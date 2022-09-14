Bir ihbarı değerlendiren İhsangazi İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, M.Y. isimli şahsın aracında ve evine arama yaptı.

Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca 2 adet ruhsatsız tüfek, çok sayıda fişek ve 3 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Olayla ilgili M.Y., gözaltına alındı.