Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 09:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kastamonu'da ruhsatsız silahlar ele geçirildi
[Fotograf: İHA]
Kastamonu'da polis ekipleri tarafından bir şahsın ev ve aracında yapılan aramada, ruhsatsız olduğu belirlenen 1 tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren İhsangazi İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, M.Y. isimli şahsın aracında ve evine arama yaptı.
Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca 2 adet ruhsatsız tüfek, çok sayıda fişek ve 3 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.
Olayla ilgili M.Y., gözaltına alındı.
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